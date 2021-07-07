Від 400 до 700 грн на добу: названі ціни відпочинку в курортній Кирилівці

У курортній Кирилівці, де найближчими дні очікується менш спекотна погода, ніж на основній частині України (ртутний стовпчик термометру обіцяє «стрибнути» вище 30 градусів), номери у готелях стартують від 400 гривень на добу.

Як передає «ТСН» з посиланням на менеджера одного з готелів у центрі селища, за чотири сотні гривень можна влаштується у звичайному номері з телевізором, холодильником та кондиціонером. Зручності — на вулиці. «Люкс» зі своїм туалетом і душем обійдеться у 700 гривень.

Курорт на березі Азовського моря став особливо багатолюдним після окупації Росією українського Криму — Кирилівку щорічно відвідує близько мільйона туристів. Так що у період літніх відпусток берегова лінія довжиною в 57 кілометрів може бути перевантаженою туристами.

Населений пункт складається з декількох курортних зон: саме селище, Федотова коса, Царське село, коса Пересип і колишній рибальський хутір Степок.

Більшість розваг — у центрі Кирилівки: бари, ресторани, дискотеки і продуктові магазини, а також луна-парк з атракціонами і кінотеатром.

Є в селищі і аквапарк з 16 атракціонами для дорослих і 18 — для дітей. Відвідування зони відпочинку — до 580 гривень. Поруч з аквапарком — дельфінарій. Квиток на виставу коштує 200 гривень, у таку ж суму обійдеться фото з дельфіном, а за спільне купання бажаючим доведеться викласти тисячу гривень.

До речі, відпочиваючі у Кирилівці радять людям, які збираються у відпустку, запасатися репелентами — на курортах Азовського моря досить багато комарів.

Фото — веб-камера.

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