27.16 / 27.36 32.08 / 32.42
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні зробили понад 3 млн щеплень проти коронавірусу

10:53 7 липня 2021
вакцина

В Україні, де цифрові COVID-сертифікати вже стали доступні першим користувачам «Дії», щеплення проти ковіду зробили більше 3 мільйонів громадян.

Як повідомляють у МОЗ, за добу 6 липня проти COVID-19 прищепили 93 554 особи: одну дозу здобули 36 023 громадянина, повністю імунізована — 57 531 особа.

На даний момент кількість людей, записаних у список очікуючих на вакцинацію, збільшилася майже до 780 тисяч.

Тим часом за минулу добу в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. У лікарні потрапили 458 осіб, 1 666 пацієнтів одужали, а для 33 українців хвороба стала смертельною.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 2 238 974 людей;
  • одужали — 2 174 353 українця;
  • летальних випадків — 52 537.

Нагадаємо, що днями Мінздав зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Цей препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, дозвіл на її використання дали США, Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада і багато інших країн.

Також нещодавно кордони для вакцинованих громадян відкрили влади Австрії та Нідерландів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принц Гаррі і Меган Маркл

Колишня співробітниця Меган Маркл розповіла, як це — працювати з герцогинею

зодіак

Яким знакам зодіаку зірки нададуть свою підтримку — гороскоп на Івана Купала

Алла Пугачова

Алла Пугачова-блондинка: у Мережі показали онуку Примадонни, з якою вона не хоче знайомитися

Затока

На пляжах курортної Затоки краще не купатися: стала відома причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.