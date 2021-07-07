В Україні зробили понад 3 млн щеплень проти коронавірусу

В Україні, де цифрові COVID-сертифікати вже стали доступні першим користувачам «Дії», щеплення проти ковіду зробили більше 3 мільйонів громадян.

Як повідомляють у МОЗ, за добу 6 липня проти COVID-19 прищепили 93 554 особи: одну дозу здобули 36 023 громадянина, повністю імунізована — 57 531 особа.

На даний момент кількість людей, записаних у список очікуючих на вакцинацію, збільшилася майже до 780 тисяч.

Тим часом за минулу добу в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. У лікарні потрапили 458 осіб, 1 666 пацієнтів одужали, а для 33 українців хвороба стала смертельною.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли 2 238 974 людей;

одужали — 2 174 353 українця;

летальних випадків — 52 537.

Нагадаємо, що днями Мінздав зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Цей препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, дозвіл на її використання дали США, Великобританія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада і багато інших країн.

Також нещодавно кордони для вакцинованих громадян відкрили влади Австрії та Нідерландів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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