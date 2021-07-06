Ніч на Івана Купала: чому прийнято стрибати через вогнище та готувати вареники на пару

На Івана Купала святкування, коли можна було дізнатися і свою долю, починалося в заздалегідь обумовлених місцях, зазвичай біля річок і озер. Люди приблизно з п'ятої години вечора збиралися за селом, де встановлювали виготовлених ляльок, а деревце вкопували в землю, обкладаючи соломою та кропивою, розповіла «ФАКТАМ» етнограф Олена Громова.

Дівчата водили хороводи навколо «Купальниці», стерегли її та захищали від хлопців, щоб не викрали (а якщо віднесуть, то кинуть у воду). Пізно вночі фігури, які могли горіти, кидали у велике багаття. Тоді молодь бралася за руки та перестрибувала через багаття, яке повинне очистити та захистити від усього поганого. Пари випробували силу почуттів, загадували на долю. Якщо закохані, взявшись за руки, долали вогненний бар'єр, не розмикаючи рук, то вважалося, що вони створені для міцного та щасливого шлюбу. Якщо руки разом не втримають, то і парі бути не судилося.

А після того, як молодь настрибається, деякі господарі переганяли через згаслий купальський вогонь і худобу, щоб не хворіла, відьма не відбирали молоко, та щоб мор не чіплявся. Уявляєте: дівчата-хлопці бігають, веселяться, а тут жінка веде теличку чи корову, у якої на розі ще й вінок підвішений… Вогонь ніколи не заливали водою — повинен був сам догоріти. З хворої людини знімали сорочку, щоб спалити її у вогні та так позбутися недуги.

Йшли на свято цілими сім'ями, і з дітьми, і на всю ніч, тому потрібно було багато їжі. І ніхто не залишався голодним, хоча частування доводилося на період Петрового посту (тривав до дня Петра і Павла — 12 липня). Готували вареники з вишнею, чорницею та медом, голубці з пшона та моркви, бублики, іноді подавали й сирні продукти для дітей і літніх. Господині робили вареники на пару та просто на воді — це вже по гастрономічним уподобанням в кожній місцевості. А ще на великих палицях (десь по 30−40 см) з черешні або вишні (їх рвали з хвостиками) поруч виплітали вилки на кшталт кукурудзяних. Ними хлопці відкуповувалися від дівчат, щоб ті не насміхалися та не дражнили.

Детально про традиції святкування Івана Купала в Україні розказано в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: smart news

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