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Україна

Бойовики на Донбасі влаштували бійку, без Росії не обійшлося — як це було

18:56 6 липня 2021
Ігор Гіркін

У червні — на початку липня 2014 року Росія до кінця не розуміла, з ким і як працювати на окупованій території Донецької та Луганської областей. Тим не менш, росіяни були в «ополченні» та намагалися там діяти. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник Олександр Сурков.

За його словами, створені російськими агентами угруповання були дуже закритими та могли в потрібний момент здійснювати якісь різкі дії та йти, залишаючи замість себе козаків і «ополченців».

Також читайте: Колона бойовиків, яка 5 липня 2014 року в'їхала в Донецьк, була постановочною, — Сурков

Крім консультаційної допомоги, Росія допомагала бойовикам зброєю та технікою (за винятком бронетехніки). Але постачання було досить обмеженим, тому вони від цього дуже страждали та гризлися між собою. До того ж практично на ходу йшов переділ бізнесу. Кожен ватажок намагався, щоб у нього з'явилися свій ресурс і свої сфери впливу.

Також читайте: Росіяни втекли зі Слов'янська та кинули Гіркіна: нові факти про війну на Донбасі

«Але за рахунок того, що їх досить грамотно зорієнтували, „ополчення“ незабаром вже мало ознаки терористичних формувань, існуючих у всьому світі (Латинська Америка, Близький Схід, Африка). У них з'явилися джипи, на яких можна швидко пересуватися, де вони встановлювали кулемети. Плюс їм дісталася система управління промисловістю, транспорт і залізнична мережа. Так що вони могли дуже швидко переміщатися на платформах», — стверджує Сурков.

Нагадаємо, згідно з інформацією Олександра Суркова, навесні та на початку літа 2014 року в Донецькій області діяли різні угруповання — напівавтономний Безлер, «Оплот», «Схід» та інші формування. І Гіркін, котрий видав себе за «командувача», тільки номінально контролював досить велику територію, а в регіоні панував хаос.

Раніше військовий експерт в ексклюзивному інтерв'ю сайту «ФАКТІВ» розповів, чому РФ кинула Гіркіна.

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