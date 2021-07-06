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Україна

Немає медуз, але стоїть страшенний сморід: названо недоліки відпочинку у Скадовську

16:45 6 липня 2021
Скадовськ

Тревел-блогер Євген Панюта, який раніше розповів про відпочинок у курортному селищі Хорли на березі Чорного моря, «проінспектував» ще один курорт Херсонщини — Скадовськ.

У своєму відео-блозі він розповів про умови, ціни і море, а також про те, що Скадовськ — зручний транзитний пункт, звідки йдуть катери на острів Джарилгач.

У той час, як відпочиваючі на інших курортах скаржаться на медуз, як, наприклад, у Кирилівці, а також на морських бліх, блогер їх у Скадовську не помітив.

Проте на цьому курорті є один момент, який може зіпсувати відпочинок — неприємний запах від гниючої трави камки, яка заполонила узбережжя. Її, звичайно, вивозять. Але трава в цих місцях дуже добре росте через досить високу температуру води.

Та людей і у море, і на пляжах вистачає.

Блогер назвав Скадовськ аналогом Генічеської гірки, що на Азовському морі — на курорті також багато дітей. «Курорт більше розрахований для відпочинку з дітьми. У море комфортно купатися, глибини особливої немає», — розповідає блогер

За його словами, на пляжі у продавців можна купити кукурудзу (25 гривень), креветок (до 35 гривень за стаканчик), великий бичок коштуватиме 25 гривень, невеликий — 10 гривень.

Блогер також зняв кілька меню з цінами.

Зокрема, комплексний обід у кафе Скадовська може обійтися у 110 гривень. Шашлик — по 50 гривень за 100 грам.

Раніше Євген Панюта поділився своїми враженнями від курортного Бердянська. Він говорив, що там житло є на будь-який гаманець, а прийнятний пляж знайти складніше.

Фото — скріншот.

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