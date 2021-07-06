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Україна

«Зеленський розділяє цінності Татарова»: Шабунін відреагував на відмову звільнити заступника голови Офісу президента

14:45 6 липня 2021
Віталій Шабунін

Глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, який зареєстрував петицію з вимогою негайного звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова, розкритикував відмову очільника держави Володимира Зеленського ухвалити таке кадрове рішення.

Нагадаємо, що оскільки під петицією Шабуніна підписалися більше 25 тисяч українців, президент на неї відповів, заявивши, що «…правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством».

Шабунін з цього приводу заявив, що Зеленський мав право звільнити заступника голови ОП і «неодноразово цим правом користувався».

«Дискусія щодо „цінностей“ чинного президента остаточно закрита. Володимир Зеленський розділяє цінності Татарова», — пише автор петиції на своїй сторінці у соцмережах і додає, що тепер ясно, хто дав команду «відмазувати» Олега Татарова від «покарання за злочин, доведений детективами НАБУ».

Нагадаємо, що Олега Татарова підозрювали у зловживаннях під час роботи в компанії «Укрбуд», яка виграла конкурс на будівництво житла для Нацгвардії. Взимку минулого року його збиралися заарештувати, на чому наполягала САП, але пізніше ситуація змінилася і на утримання під вартою наполягати не стали.

Нагадаємо, що незадовго до того, як петиція Віталія Шабуніна набрала необхідні для відповіді президента 25 тисяч голосів, під нею проголосував «Джо Байден» — кіберспеціалісти заявили про небезпечний прецедент.

Фото Віталія Шабуніна із соціальних мереж.

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