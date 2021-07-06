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Україна

На пляжах курортної Затоки краще не купатися: стала відома причина

14:28 6 липня 2021
Затока

Попри високі ціни в Затоці під Одесою, відпочивальники все одно прагнуть в один з найпопулярніших курортів на Будакській косі.

Однак купатися на деяких пляжах в Затоці небезпечно для здоров'я, повідомив головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

Проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам на пляжах в районах «Центральний» та «Сонячний».

Всього було перевірено якість морської води на 22 пляжах Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус, було відібрано 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб — на санітарно-хімічні показники.

За інформацією епідеміологів, холерні вібріони у морській воді не виділені, але на 2 пляжах вода не відповідає гігієнічним вимогам.

Нагадаємо, як і раніше, цього літа на Азовському морі засилля медуз. У Приморську, Бердянську відпочивальники вже бачили корнеротів. А відпустка у Кирилівці деяким туристам запам'ятається не тільки медузами, комарами, але й злодійством у номерах.

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