Прикмети і традиції на Івана Купала: що категорично не можна робити

У свято Івана Купала, яке так любили наші предки, дотримуючись купальських обрядів, не можна сваритися. А обливатися водою з джерела, стрибати через багаття й гадати можна було всю ніч з 6 на 7 липня. Деякі у цю магічну ніч шукали заповітну квітку папороті, що відкриває її власнику всі таємниці світу та дарує ясновидіння та владу над нечистим духом.



Напередодні господині могли прибрати домівку, щоб на Купалу бути вільними.



Як розповіла «ФАКТАМ» етнограф Олена Громова, на свято не зафіксовано багато строгих обмежень. Основне — не можна було сваритися, давати в борг гроші або речі.



В ніч з 6 на 7 липня зазвичай не спали, веселилися, виконували обряди. Вважалося, що вночі активізуються злі сили. І потрібно було не допустити, щоб вони зіпсували свято. Магічні якості приписували у цю ніч рослинам і тваринам, які нібито могли розмовляти між собою, а дерева міняти місце розташування.



Щоб під час гулянь можна було підкріпитися, господині готували вареники з вишнею, чорницею і медом, голубці з пшона і моркви, бублики. Попри Петрів піст, дітям та людям похилого віку подавали й сирні продукти.

Детально про традиції святкування Івана Купала в Україні у матеріалі «ФАКТІВ».

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter