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Україна

Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Татарова

12:56 6 липня 2021
Олег Татаров

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію з вимогою негайного звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова, якого екс-нардеп і забудовник Максим Микитась звинуватив у причетності до схем, пов'язаних з компанією «Укрбуд».

Оскільки петиція набрала більше 25 тисяч підписів, голова держави був зобов'язаний на неї відповісти.

«Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», — йдеться у відповіді Зеленського.

Раніше експерти з кібербезпеки вказали на небезпечний прецедент — петицію з вимогою звільнити Олега Татарова підписав «Джо Байден». Це означає, що такий «Джо» з цифровим підписом може легко як відкрити рахунок на «Івана Івановича», так і переписати на себе «пару заводів».

Фото — скріншот.

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