«Він запропонував статевий акт»: під Черніговом 12-річна дівчинка збирається народжувати від 17-річного хлопця

У Чернігівській області в селі Дроздівка семикласниця завагітніла у 12 років. Дівчинка вже на шостому місяці вагітності і збирається народжувати від свого 17-річного сусіда. Про це у сюжеті «Суспільного».

Неповнолітні вже живуть разом у будинку. Майбутня мама з багатодітної сім'ї. Батько дитини — 17 річний сусід.

Про перший секс дівчинка розповіла просто — вона сиділа на лавочці у дворі. Хлопець підійшов і запропонував статевий акт. Наталя спочатку відмовилася, а потім погодилася, «сама не знає чому».

Обранець Наталі Сергій зізнався, що мріяв стати батьком у 20 років. За його словами, все відбулося, коли батьки Наташі пішли топити будинок, а діти залишилися самі.

У сюжеті йдеться, що мати Наталі знала про інтимні стосунки доньки з Сергієм, але боялася, що дівчинка вчинить самогубство, якщо батьки будуть перешкоджати.

За її словами, спочатку хотіли зробити аборт. На УЗД пішли, коли плоду було вже 10,5 тижнів. Лікар і Сергій наполягли, щоб Наташа зберегла малюка. Сім'я переїхала до Дроздівки. Наташа стала на облік до гінеколога. За словами Сергія, він не знав, що секс з неповнолітньою можна отримати покарання.

Пара планує розписатися і сподівається у майбутньому отримати житло від соціальних служб.

В Україні досить часті випадки, коли народжують неповнолітні мами. Деякі з них залишають дітей у пологових будинках.

Раніше «ФАКТИ» писали про злочин на Волині, де засудили 63-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річну падчерку. Дівчинка завагітніла від гвалтівника й народила дитину.

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