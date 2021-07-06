Різдво Іоана Хрестителя: чого не можна та що потрібно робити у цей день, молитва святому

7 липня православні та греко-католики відзначають велике свято — Різдво чесного славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Присвячене свято, яке припадає на Петрівський піст, описаним у Євангелії від Луки подіям, що пов'язані з народженням цього одного з найбільш шанованих християнських святих, якого сам Ісус Христос називав «світильником, що палає та світить» і про кого говорив: «Між народженими від жінок не було (пророка) більшого за Іоана Хрестителя». Про виняткову роль Іоана Предтечі в історії спасіння людства свідчить і той факт, що це єдиний святий, появі якого присвячене свято — в православному календарі відзначаються тільки три таких події: Різдво Ісуса Христа, Різдво Богородиці та Різдво Іоана Хрестителя.

Історія свята

Перші згадки про святкування цієї події відносяться приблизно до III століття, а до початку IV свято вже з`явилося в християнському календарі. До наших днів дійшли навіть деякі присвячені цьому святу проповіді великих церковних діячів, які жили в IV столітті, — святого Іоана Золотоустого, святого Амвросія та святого Августина. Традиція святкування Різдва Іоана Хрестителя швидко поширилася по всьому християнському світу. У V столітті, наприклад, це свято згадувалося вже в літургійному календарі Північно-Африканської церкви.

Різдво Іоана Предтечі

Іоан Предтеча появився на світ на шість місяців раніше за Ісуса Христа. Його батьки — праведні Захарія та Єлизавета — жили біля міста Хеврона, розташованого на південь від Єрусалиму. (Існує також припущення, що будинок, в якому жила сім'я та народився Іоан Предтеча, був розташований в передмісті Єрусалима — Ейн-Каремі. Зараз на цьому місці знаходиться католицький францисканський монастир.) Захарія був священником — він походив із роду Аарона (брата пророка Мойсея), представники якого ставали священнослужителями в Єрусалимському храмі. А Єлизавета була з роду царя Давида й доводилася сестрою святій Анні — матері Богородиці (за іншими джерелами, старшою сестрою святої Анни була мати Єлизавети). Це благочестиве подружжя тривалий час було бездітним і дуже страждало від «зневаги людей», оскільки в стародавній Юдеї відсутність дітей вважалася карою Божою за тяжкі гріхи. Дуже сильно хотіли мати дитину Захарія та Єлизавета й постійно молили Бога дарувати їм чадо, але, досягнувши похилого віку, так і не мали дітей через безпліддя Єлизавети. І ось одного разу, коли Захарія служив у храмі, йому явився архангел Гавриїл і сповістив, що молитви подружжя почуті й скоро в них народиться син, ім'я якого має бути Іоан (Благословення Господнє). І дитина ця «буде велика перед Господом» — їй судилося виконати особливу роль в історії людства, ставши Предтечею Месії, очікуваного Старозавітною Церквою. Звістка ця було настільки неймовірна, особливо якщо врахувати вік майбутніх батьків, що Захарія засумнівався в самій можливості такого дива. За невіру Бог покарав його німотою.

Дар мови повернувся до Захарії лише на восьмий день після народження дитини, коли, дотримуючись закону Мойсея, над немовлям здійснювали обряд обрізання. Тоді ж треба було дати дитині ім'я. Родичі запропонували назвати його на честь батька, але Єлизавета наполягала на імені Іоан, хоча так в їхньому роді ще нікого не звали. Захарія теж написав на дощечці: «Ім'я йому — Іоан», після чого до нього повернулася мова й він зміг подякувати Господу за його найбільший дар.

Сім'я була щасливою, але через пів року, незабаром після народження Ісуса Христа, почалися події, передбачені пророком Єремією: цар юдейський Ірод послав своїх воїнів убити всіх немовлят у Віфлеємі й по всіх його околицях. Рятуючи сина, Єлизавета втекла з ним у пустелю, а Захарія залишився, щоб продовжити своє служіння в Єрусалимському храмі. Там його і вбили воїни Ірода за відмову вказати місце, де він ховає свою дитину.

За деякими даними, Єлисавета ненадовго пережила чоловіка — вона померла через сорок днів після втечі у пустелю. Інші джерела стверджують, що вона прожила в пустелі сім років. Так чи інакше, але дитина була зовсім малою, коли залишилася сама. Хлопчик ріс, опікуваний ангелами, харчувався їстівною сараною (акридами), яка, за Законом Мойсея вважалася чистою комахою, та диким медом, носив одяг з грубої верблюжої вовни, підперезуючись шкіряним паском.

Коли Іоану виповнилося 30 років, він почав своє служіння, ставши Пророком, Предтечею та Хрестителем. Закликаючи людей до покаяння, він хрестив їх у водах річки Йордан, готуючи до явлення світу Месії. Прийняв від нього хрещення також Ісус Христос. Пророк всенародно визнав у ньому довгоочікуваного Спасителя роду людського. Все своє життя Іоан Предтеча присвятив служінню Господу, не боявся викривати гріхи та злочини людей, закликав їх до життя за законами Божими. За це служіння святого й було приречено на мученицьку смерть.

Рембрандт. Проповідь Іоана Хрестителя. 1635

Як відзначають свято

Напередодні свята ввечері у храмах служать всеношну. Під час богослужіння прославляють Іоана Хрестителя та дивовижну подію його народження — звучать створені різними авторами стихири (молитовні піснеспіви) й канони (гімни на честь свята або певного святого), до речі, написані найбільшими християнськими богословами Іоаном Дамаскіним та Андрієм Критським.

Що потрібно робити у цей день

Як і в будь-яке інше релігійне свято, треба постаратися відвідати на Різдво Іоана Хрестителя святкове богослужіння, щоб покаятися перед Богом у своїх гріхах, віддати належне великому святому, попросити його про допомогу й заступництво.

Молитва Іоану Хрестителю Хрестителю Христовий, проповіднику покаяння, мене, що каюся, не зневаж, але разом з воїнством небесним молись до Владики за мене, недостойного, зневіреного, немічного й сумного, що має багато бід і пригнічений нечестивими думками свого розуму. Бо я вертеп злих діл, який цілком наповнений гріхом. Бо мій розум прив'язаний до земного. Те, що роблю, не знаю. До кого звернуся, щоб спасенна була душа моя? Лише до тебе, святий Іоане, повний благодаті, бо знаю, що ти перед Господом після Богородиці є більшим за всіх народжених. Адже ти сподобився торкнутися голови Царя Христа, Агнця Божого, Який взяв гріхи світу. Його ж моли за грішну душу мою, щоб віднині, з одинадцятої години, я трудився на благо і отримав достойну винагороду. О Хрестителю Христовий, чесний Предтече, величний Пророче, перший (у благодаті) мученику, посників та пустельників наставнику праведності, та найближчий друже Христовий, тебе молю, до тебе прибігаю. Не відкинь мене від твого заступництва, але підведи мене, що пропадаю у багатьох гріхах. Віднови душу мою через покаяння, як другим хрещенням, бо обома ти володієш: хрещенням змиваючи прабатьківський гріх, а покаянням очищаючи діла нечестиві кожного. Очисти мене, гріхами оскверненого та спонукай увійти (бо ніщо нечестиве не входить) до Царства Небесного. Амінь.

У храмах у святковий день традиційно освячують воду, а також букети з трав і квітів. Вважається, що такі букети будуть оберігати будинок від всякого зла та можуть використовуватися для приготування різних відварів, які допомагають хворим людям одужати.

Якопо дель Конте. Проповідь Іоана Хрестителя

До речі, оскільки в народній уяві свято Різдва Іоана Предтечі збігається з язичницьким святом літнього сонцестояння — Івана Купала, існувала думка, що можна змити всі недуги, якщо кілька разів зануритися у водойму в першій половині дня свята.

Чого не можна робити

У це свято, як і в інші релігійні урочистості, народні традиції наказують все-таки відмовлятися від виконання брудної та важкої домашньої роботи, і навіть від шиття й вишивання.

І якщо не хочете пускати злиднів у хату, краще в цей день нічого зі свого будинку не віддавайте, не позичайте і навіть не продавайте. З тієї ж причини не бажано підіймати втрачені кимось монети або купюри.

Не можна ображати домашню худобу, інакше не отримаєш ні молока, ні приплоду.

Стверджується також, що не можна проганяти білого собаку, якщо такий піде за вами на вулиці. І якщо він супроводить вас до будинку, то потрібно пса до хати впустити. Тоді разом з ним у ваш будинок прийдуть удача й добробут.



Звичайно, перевірити, чи працює це твердження чи ні, вдасться не всім. Але всі можуть перевірити, чи діють ще старовинні народні повір'я й прикмети, пов'язані з погодою у день Різдва Хрестителя.

Іоан Предтеча. Ікона. Друга половина VI ст. Музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, Київ

Повір'я та прикмети

Вважається, наприклад, що побачити змію у цей день — до неприємностей та розчарувань.

Якщо у святкову ніч гучно заспіває цвіркун, отримаєте гарну новину.

Зоряне небо цієї ночі говорить про багатий урожай грибів, лісових ягід і горіхів.

Рясна роса на світанку цього дня обіцяє рекордний врожай огірків і, як бонус, — хоч греблю гати молоденьких красунь: вважається, що якщо дівчина вмиється цією росою, то не тільки стане надзвичайно вродливою, але й збереже красу на довгі роки.

Дуже гарна прикмета для всіх — дощ на Різдво Предтечі. Він пророкує й ситу зиму, і те, що через п'ять днів обов'язково буде сонячна погода.



Раніше «ФАКТИ» розповідали про численні традиції свята, яке в народі називається день Івана Купала.

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