«Розберемося»: Данілов сказав, що буде з телеканалом «Інтер»

Бізнесмен Дмитро Фірташ, який потрапив під санкції РНБО разом з Павлом Фуксом, не може продавати активи і користуватися рахунками в Україні, проте це не означає, що будь-яке належне йому підприємство буде закрито.

Про це «Форбс» заявив секретар українського Радбезу Олексій Данилов, який відповів, в тому числі, й на запитання щодо телеканалу «Інтер».

«Крім „Інтеру“ працює багато каналів, які не всім подобаються, але ніякої вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності „Інтера“, тоді подивимося», — сказав він.

За словами Данилова, ще у 2004 році Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі, про що мало хто знає — йдеться про певні домовленості. Він припустив, що передати родовище бізнесменові могли «попросити» росіяни, а ось кому було адресоване ця прохання — з'ясовується.

«Використання надр має бути публічним і отриманим законно», — зазначив він і додав, що йому особисто не зрозуміло, чому Фукс «ходить телеканалами і розповідає нісенітниці щодо відсутність зв'язків з Росією». «Він знаходиться під санкціями нашої країни. Крапка. Якщо щось було незаконним чином забрано, чи то надра, чи то земля, якщо люди не платять податки, то їх позбавлять цих речей», — додав секретар РНБО.

У той же час Олексій Данилов відмовився відповідати на запитання щодо «тринадцяти олігархів», які можуть потрапити до відповідного реєстру згідно з новим законом.

Згадуючи 2014 рік, коли «сім'я Януковича втекла, пограбувавши країну», але залишила банки, «заводи і пароплави», секретар РНБО поставив запитання про те, у кого опинилися ці активи. Як і застави за кредитами після «банкопаду», коли закрили понад сотню фінустанов.

«ProZorro.Продажі» — не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас з'явилися нові олігархи, прізвища яких не всім відомі. Потенційно люди потраплять до реєстру олігархів; це буде публічна процедура; рішення ухвалюватимуться відкрито. Жодного прізвища ви від мене зараз не отримаєте", — резюмував Олексій Данилов.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністром юстиції України Денисом Малюською, який розповів про «антиолігархічний» закон, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Олексія Данилова із соціальних мереж.

280

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter