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Черговий скандал у «Голосі»: Кіра Рудик не змогла відповісти на питання про американське громадянство

11:50 6 липня 2021
Рудик

Партію «Голос» останнім часом переслідують скандали. Нещодавно телеведучий і шоумен Сергій Притула несподівано оголосив, що покидає «Голос» «не в останню чергу завдяки діям нового керівництва» партії.

А 5 липня у програмі «Хард з Влащенко» лідер партії «Голос» Кіра Рудик відмовилася підтвердити або спростувати чутки про наявність у неї громадянства США.

Журналістка тричі задавала нардепу питання про наявність американського громадянства, а депутат розпливчасто відповідала, що народилася в Україні і є українкою.

Нагадаємо, рік тому про вихід з команди оголосив засновник «Голосу» Святослав Вакарчук. Телеведучий і волонтер Сергій Притула вважає, що політсила віддалилася від початкових основ. І чимала роль належить у цьому нинішньому керівництву. Крім того, у місцевих партійних осередках «Голосу» також спостерігається відтік сил.

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