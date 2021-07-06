Так звані «командири ополчення» Безлер та Гіркін, які на початку «руської весни» «відзначилися» на Донбасі, жорстко конкурували між собою. При цьому Безлер вважав «реконструктора» Гіркіна зрадником, який залишив Слов'янськ. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник Олександр Сурков.

Сурков нагадав, що навесні та влітку 2014 Безлер підім'яв під себе Горлівку на Донеччині. Коли 4 липня до нього приїхав Гіркін, якого українські військові погнали зі Слов'янська, він його посадив «на підвал». Як зрадника, який втік з поля бою.

Крім того, Безлер і Гіркін серйозно конфліктували за російську допомогу. Спочатку захоплення Донбасу Росія не дуже щедро роздавала допомогу, її на всіх «ополченців» не вистачало. Тому конкуренція між Безлером та Гіркіним була жорсткою.

Крім того, Гіркін хотів усі угруповання регіону підпорядкувати собі. Свого часу медійники його розпіарили, до нього їхали так звані «добровольці».

Він уже не хотів бути у підпорядкуванні у Безлера. Пізніше у Гіркіна стався кар'єрний ріст — він став «главою ради безпеки і міністром оборони ДНР», у нього з'явилися якісь великі сили.

Навесні та на початку літа 2014 року у Донецькій області діяли різні угруповання — напівавтономний Безлер, «Оплот», «Восток» та інші формування. Гіркін тільки номінально контролював досить велику територію.

Нагадаємо, Сурков детально аналізував біографію Гіркіна, який називав себе «полковником ФСБ», і прийшов до висновку, що це людина з неабияк зламаною психікою. За своєю суттю він реконструктор. Такі люди вживаються в образ і починають щиро вірити у придуманий ними світ. Гіркін зациклився на «руському мирі». Про свої подвиги він постійно брехав. Максимум, до чого міг дослужитися Гіркін-Стрєлков, до майора.

Перед самою анексією Криму Гіркін очолив службу безпеки російського бізнесмена Костянтина Малофєєва. Напередодні «руської весни» він приїжджав до Києва по церковній лінії.

Ексклюзивне інтерв'ю Олександра Суркова на сайті «ФАКТІВ».

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