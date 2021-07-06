Один з ватажків бойовиків росіянин Ігор Стрєлков (Гіркін), якого влітку 2014 року у Слов'янську кинули росіяни, жодним чином не може бути полковником ФСБ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник, блогер, телеведучий Олександр Сурков, протягом довгого часу аналізувавший матеріали щодо російській агресії в Україні, і який написав книгу «Незавершена війна», яка незабароі побачить світ.

«У мене матеріалів по ньому (Гіркіну. — Авт.) на книгу. По-перше, ніякий він не полковник ФСБ. Він фізично не міг отримати це звання. Максимум майор, якщо не капітан», — говорить Сурков і додає, що Ігор Стрєлков — російський міф, навіть не державний, а народний.

Олександр Сурков розповів, що детально аналізував біографію «полковника ФСБ», його вчинки і висловлювання. І прийшов до висновку, що Гіркін — людина з неабияк зламаною психікою, перша іпостась якого — реконструктор. Такі люди вживаються в образ і починають щиро вірити у придуманий ними світ. «У тих, хто реконструює події Громадянської і Другої світової, взагалі плутаються у голові пріоритети. Гіркін же ж зациклився на «руськом мірє», — каже військовий експерт.

Є в біографії Стрєлкова епізоди, пов'язані з бойовими діями ще до початку російсько-української війни. Так, не закінчивши Московський історико-архівний інститут, він поїхав у Придністров'я, де на очах Гіркіна загинув його друг. «Уявляєте, яка це психотравма для молодого хлопця? Потім він буквально три місяці повоював у Сербії, але там теж були дуже жорсткі часи. Мабуть, ось цей період і сформував його як особистість. Після цього якийсь час він намагався служити у мотопіхотних військах за контрактом. А у середині 1990-х, що досить пізно для кар'єри, потрапив у ФСБ», — говорить Олександр Сурков і нагадує одне з інтерв'ю Ігоря Гіркіна Дмитру Гордону.

У бесіді з журналістом він заявляв, що нібито служив оперативником у Чечні і що їхній підрозділ двічі відвідував російський президент Володимир Путін, проте його тоді не було — «був на завданні». А його товариші по службі після хизувалися «ножами і годинами від Путіна».

Олександр Сурков стверджує, що Гиркин бреше — його не було в Гудермесі, а сидів він у відділі якогось московського управління ФСБ, звідки вилетів, судячи з усього, зі скандалом. Максимум, до чого міг дослужитися Стрєлков — до майора.

Пізніше він очолив службу безпеки російського бізнесмена Костянтина Малофєєва — це сталося якраз перед початком окупації РФ Криму та подіями на Донбасі.

«Під ідею „Новоросії“ виділяли гроші, в тому числі і приватні особи. І він потрапив у цей струмінь», — резюмував експерт.

Він також заявляв, що в'їзд колони бойовиків у Донецьк 5 липня 2014 року був постановочним. Адже у Гіркіна не було такої військової техніки, та й бойовики, що в'їжджали у місто, зовсім не були тими, хто виходив з ним зі Слов'янська.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю Олександра Суркова «ФАКТАМ» читайте на нашому сайті.

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