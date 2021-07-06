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Стало відомо ім'я героя, який загинув на Донбасі 5 липня

7:37 6 липня 2021
Стало відомо ім&#39;я героя, який загинув на Донбасі 5 липня

У понеділок, 5 липня, на Донбасі загинув майор Богдан Бродовський. Про це повідомили його побратими з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний яр».

Бродовський був кадровим військовим з великим досвідом. Служив у Збройних Силах України з 2002 року. У 93-й бригаді був заступником начальника тилу логістики.

Під час обстрілу бойовиків офіцер отримав вибухове поранення несумісне з життям.

Товариші по службі Богдана згадують його як доброзичливу, спокійну та добру людину, хорошого товариша, люблячого батька.

У загиблого залишилася дружина і четверо маленьких дітей, молодшому ще немає і року.

«Висловлюємо щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним і близьким військового! Нехай земля йому буде пухом! Вічна пам'ять!» — йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, 4 липня в зоні ООС загинув ще один офіцер 93-ої ОМБр — начальник медичного пункту механізованого батальйону Юрій Письменний з позивним «Феофан».

фото https://www.facebook.com/

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