Загострення на Донбасі: Україна підніме в ТКГ питання обстрілів Авдіївки та загибелі українських військових

Проросійські найманці останнім часом все частіше дозволяють собі грубо порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики ведуть обстріли ЗСУ з усіх видів озброєння, у тому числі із забороненого мінськими домовленостями. Сили ООС зазнають втрат.

Найнебезпечнішим є те, що окупанти обстрілюють населені пункти поблизу лінії розмежування, зокрема, мова йде про Авдіївку.

«Відповідні ноти протесту спрямовані до ОБСЄ. Українська делегація у ТКГ почне своє завтрашнє засідання по цій темі, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню», — йдеться у повідомленні Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Це питання також буде поставлено в ході консультацій у рамках нормандського формату, відзначили в ТКГ.

Нагадаємо, 4 липня на Донбасі загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний. А 5 липня стало відомо про загибель ще одного бійця ЗСУ та трьох поранених.

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