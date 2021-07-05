Відмовили у перерахунку пенсії: куди звертатися та скільки це коштуватиме

До кінця року в Україні планують тричі збільшити пенсії. Проте часто українські пенсіонери стикаються з проблемою відмови у перерахунку виплат. Дехто з них намагається шукати правди та з'ясовувати причину відмови, в інших просто опускаються руки. На переконання адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна, отримавши відмову у перерахунку пенсії, за жодних обставин не варто здаватись, за свої виплати необхідно боротись. Це можна зробити як через суд, так і не доводячи справу до розгляду Фемідою.

«Скарга, оформлена без дотримання визначених вимог, не розглядатиметься по суті»

— Денисе, що б ви порадили робити людині, якій відмовили у перерахунку пенсії?

— Звичайно ж, оскаржувати таке рішення. Є два шляхи: позасудовий та судовий.

Щодо позасудового. Скарга на рішення органу, що призначає пенсії, подається громадянином особисто або законним представником чи тим, кому надана нотаріально посвідчена довіреність. Подання скарги не позбавляє заявника права звертатися до суду, відповідно до чинного законодавства.

Скарга на рішення управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь подається до головних управлінь Пенсійного фонду в місті Києві та областях. Тобто в регіональні органи Пенсійного фонду України. А на рішення регіональних органів пенсійного фонду — до Пенсійного фонду України. Це звернення супроводжується документами, що свідчать про прийняття неправильних рішень.

— Протягом якого періоду може подаватись така скарга?

— Якщо йдеться про орган Пенсійного фонду України вищого рівня — протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше місяця з часу ознайомлення заявника з ним. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом Пенсійного фонду, що розглядає скаргу.

У скарзі має бути зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника;

найменування органу Пенсійного фонду України, яким прийнято рішення;

суть порушеної вимоги;

інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду України в суді (у разі оскарження рішення).

Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та підписана заявником із зазначенням дати. Цей документ надсилається до органу Пенсійного фонду України поштою або передається заявником особисто. Скарга, оформлена без дотримання визначених вимог, не буде розглянута по суті. Таким чином її повернуть заявнику з відповідними обґрунтуваннями. Це мають зробити не пізніше ніж через десять днів від дня її отримання.

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, необхідні для розгляду скарги, які згодом повертаються заявнику.

«За подання до адмінсуду позовної заяви немайнового характеру заявник повинен сплатити судовий збір… 980 грн»

— Якщо у досудовому порядку врегулювати питання щодо перерахунку пенсії не вийшло, йдемо до суду?

— Частиною 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах. Зокрема й спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності. Щоправда, це не стосується випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження. Оскільки управління Пенсійного фонду України є суб"єктами владних повноважень, спори щодо перерахунку пенсій належать до юрисдикції адміністративних судів.

— Чи є обмеження щодо строку подання позову до суду?

— Частиною 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено шестимісячний строк для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи. Цей строк обчислюється з дня, відколи людина дізналася або мала б дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Тобто з моменту, коли пенсіонер дізнався про відмову у перерахунку виплат.

Обмеження щодо строків стосовно виплати пенсії за минулий час, протягом якого людина не отримувала виплати у зв'язку з непроведенням перерахунку з вини пенсійного фонду, НЕМАЄ.

Тому, у разі подання позовної заяви до адміністративного суду після закінчення установленого шестимісячного строку, необхідно подати клопотання про поновлення пропущеного строку з посиланням на Постанову Верховного Суду України від 19.03.2019 року у справі № 806/1952/18.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 частини 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду позовної заяви немайнового характеру заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Сьогодні це 980 гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому з 1 липня провели перерахунок розміру пенсій

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»



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