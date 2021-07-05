27.15 / 27.36 32.15 / 32.50
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Справа «Ізоляції»: Асєєв заявив про блокування роботи «департаменту війни» прокуратури

16:54 5 липня 2021
Станіслав Асєєв

Журналіст Станіслав Асєєв, який провів у застінках бойовиків так званої «ДНР» 962 дні і був звільнений у рамках обміну у 2019 році, повідомив, що на сьогоднішній день встановлені особисті дані майже всієї адміністрації «Ізоляції», і висловив стурбованість у зв'язку з відстороненням «профільного» прокурора.

У соціальних мережах він пише, що готувався брифінг, на якому збиралися оприлюднити інформацію щодо спецв'язниці, проте його скасували за два дні до запланованої дати. Далі — більше.

«За кілька днів усунули з посади Гюндуза Мамедова, який вів „Ізоляцію“ і десятки інших справ. Щойно мені потелефонували і повідомили, що прокурорів, які роками збирали докази військових злочинів РФ, взагалі можуть вивести за штат. Повністю заблокована і робота МВС за напрямом „Ізоляція“ — без прокуратури неможливі підозри», — пише Асєєв у соцмережах.

Нагадаємо, що журналіста у травні 2017 року захопили у центрі Донецька, кинувши спочатку «на підвали» в будівлі «МГБ», потім перевели до спецв'язниці на території колишнього арт-центру «Ізоляція», призначену для «особливо небезпечних злочинців», де він провів 28 місяців. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Станіслав Асєєв розповів про час, проведений за гратами, а також про своє бачення майбутнього тимчасово окупованих територій.

Фото зі сторінки Станіслава Асєєва У соціальних мережах.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

Марина Боржемская

«Богиня!» Екс-дружина боксера Узєлкова зачарувала фігурою у бікіні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.