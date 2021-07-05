«Лукашенко не стріляє собі в ногу»: Кулеба прокоментував ситуацію з поставками палива в Україну

Гучні заяви Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною, про викриття у Білорусі «загонів самооборони», до створення яких нібито причетна, у тому числі й Україна, поки залишаються тільки заявами і не перейшли у реальні дії. Але Україна повинна убезпечити себе в питаннях постачання палива, адже Білорусь стала майже монополістом на нашому ринку.

Про це на форумі «Україна 30» заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дипломат зазначив, що сьогодні Україна не може покладатися на Білорусь, якою керує Лукашенко. Нашій країні потрібно диверсифікувати це постачання.

При цьому Кулеба наголосив на тому, що продаж палива Україні — це важлива складова економіки Білорусі. Тому Лукашенко не буде піддавати ризику свої підприємства. А Києву потрібно прорахувати всі ризики, щоб не залишитися без бензину.



«Лукашенко не стріляє собі в ногу, намагаючись використовувати цей важіль. Але ризик є, ми повинні його враховувати», — заявив Кулеба.

Нагадаємо, про можливе скорочення постачання бензину з Білорусі в Україні заговорили ще в кінці травня після інциденту з примусовою посадкою літака у Мінську та відповідної реакції на це з боку України.

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