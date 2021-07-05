Перші COVID-сертифікати з'явилися у додатку «Дія»

Цифрові COVID-сертифікати, про тестуванні яких в Україні повідомляли на початку місяця, вже доступні першим користувачам «Дії».

«Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування і для тих, хто перехворів», — повідомив у соціальних мережах перший заступник міністра цифровий трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, цього тижня перевірятиметься готовність до визнання сертифікатів країнами-членами ЄС, а далі — безпосередньо оцінка і процес укладення міжнародних угод.

«Нагадаю, що зараз введені два види сертифікатів: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) і внутрішній, для використання всередині країни, наприклад, для відвідування масових заходів», — додав Олексій Вискуб.

Раніше Олексій Вискуб в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» пояснював, хто, як і коли зможе отримати ковідние сертифікати в Україні.

Фото зі сторінки Олексія Вискуба в соціальних мережах.

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