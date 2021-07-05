Колона бойовиків, яка 5 липня 2014 року в'їхала в Донецьк, була постановочною, — Сурков

Банда Гіркіна, з якої він вирішив тікати зі Слов'янська до Донецька, включала до семи одиниць бронетехніки і кілька сотень людей. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник, блогер, телеведучий Олександр Сурков.

В ніч з 3 на 4 липня члени угруповання зосередилися на виході зі Слов'янська в сторону краматорського аеродрому і виходили колонами три дні.

Першою вирушила бронеколона — вони вирішили йти напролом через наш п'ятий блокпост по дорозі, що з'єднує Краматорськ і Слов'янськ. Але оскільки на блокпосту був дуже грамотний командир, бойовиків зупинили і протягом ночі просто перебили всю їхню техніку.

Решта ж в основному виїхала на цивільних автомобілях.

«Підкреслюю, що у Гіркіна в Слов'янську не було ні військових „КамАЗів“, ні іншого військового транспорту. Після того, як вони організували евакуацію для свого ядра (ймовірно, російського), вони поставили пункти збору в Біленькому, що близько краматорського аеродрому, і в Краматорську (по-моєму, в Палаці культури) і розсипом виходили з міста. Це все відбувалося вночі. Тому стверджувати, що їх якимось чином можна було перехопити між Краматорськом і Слов'янськом, — чиста маячня», — відзначає Олександр Сурков .

По них спробували бити артилерією. Але припинили, так як можна було зачепити житлову зону — для артилерії, яка у нас там стояла, це було занадто далеко.

Основна частина бойовиків стала заходити в Краматорськ, там збиратися і переміщатися на дорогу Краматорськ — Дружківка. Артилерія ЗСУ туди не діставала ні з сектора «Б» (паралельно цій дорозі в 30−40 кілометрах проходила лінія його блокпостів), ні з боку Слов'янська. Тобто перехоплювати їх було нічим.

Крім того, ніякої колони з машин бойовиків практично не було.

За словами Олександра Суркова, незважаючи на те, що в Миколаївці йшли активні дії, в 10−25 кілометрах вони не відчувалися взагалі ніяк. Дружківка та Костянтинівка жили мирним життям — люди їздили на роботу на міському транспорті, ходили вантажівки і фури. Машини бойовиків йшли вперемішку з цивільним транспортом. Світало, траса вже була наповнена. Так що позашляховики і автобуси бойовиків відловити було нереально.

«Про те, що це було панічну втечу, говорить той факт, що вони залишили свої блокпости. Ось просто кинули там людей і пішли. А ті, коли почалася зачистка міста, потім розбіглися. Підозрюю, що на блокпостах стояли місцеві, а російські добровольці знаходилися в Слов'янську. Ось вони-то і втекли першими «, — підкреслює військовий експерт.

У той же час повертаючись до так званої колоні, яка в'їхала в Донецьк, Олександр Сурков висловлює небезпідставне припущення, що вона була постановочною.

«Її сформували з автомобілів, що знаходилися в Горлівці, — напівпричепів „КамАЗів“, ще якоїсь техніки (нагадую, всього цього у Гіркіна не було). І це були не ті люди, які виходили зі Слав'янська. Знімки заходу в Донецьк цій постановочної колони потім потрапили в російські і світові ЗМІ. Ось так цей міф сформувався і живе до сих пір», — пояснює співрозмовник «ФАКТІВ».

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