Українці зможуть вільно подорожувати світом: МОЗ зареєстрував вакцину, дозволену у США та ЄС

В Україні, де у списку на вакцинацію проти ковіду зареєструвалося близко 770 тисяч громадян, зареєстрували вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Як повідомляють у МОЗ, Janssen — це векторна вакцина, вона містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

«Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн», — йдеться у повідомленні.

Цю вакцину раніше завезли в Україну — 500 доз з дотриманням порядку ввезення незареєстрованих лікарських засобів для вакцинації працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.

Нагадаємо, що днями кордони для вакцинованих українців відкрили Австрія та Нідерланди.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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