Росіяни втекли із Слов'янська і кинули Гіркіна: нові факти про війну на Донбасі
Офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник, блогер, телеведучий Олександр Сурков, чия книга «Незавершена війна» невдовзі побачить світ, розповів про події семирічної давності, коли українські бійці звільняли Слов'янськ, де «отаборився» один з ватажків бойовиків Ігор Стрєлков (Гиркин)
Він, зокрема, прокоментував твердження, що 5 липня 2014 року, коли був звільнений Слов'янськ, «упав» Донецьк, в якому з'явилися банди Гіркіна. «Насправді дата 5 липня — це фантом російської пропаганди», — таку точку зору на «візит Гіркіна у Донецьк» «ФАКТАМ» в ексклюзивному інтерв'ю виклав Олександр Сурков.
За його словами 30 червня закінчилося оголошене ВСУ одностороннє перемир'я і почалися активні бойові дії зі звільнення Слов'янська з боку Миколаївки, промислового передмістя міста, де були зосереджені основні сили бойовиків.
«Всі чомусь вважають, що тоді у Донецькій області існувала якась єдина система незаконних збройних формувань. Насправді тільки в районі Слов'янська їх було щонайменше три, причому незалежних один від одного. Найбільша, найнезрозуміліша та найпотужніша — це угруповання, яке створило укріпрайон у Миколаївці», — відзначає Олександр Сурков.
В ній були росіяни, але не так активно, як у наступний період, коли вони вже відкрито вторглися на нашу територію. Проте саме росіяни координували всі дії так званого «ополчєнія», що дуже ретельно приховувалося.
З'явилися ж російські військові у червні, на початку активних дій в районі Красного Лиману та Ямполю.
Після того, як українські бійці звільнили Миколаївку, в цих казармах виявили боєприпаси російського виробництва, навчальну літературу — настанови з інженерної справи і ведення стрілецького бою, і пропагандистські брошури.
«Це угрупування було дуже закритим, добре організованим і таким, яке добре захищалося. Саме по ньому наносили головний удар аж чотири тактичні групи 25-ї, 80-ї, 79-ї та 95-ї бригад. 80-я бригада разом з добробатами „зламала“ Миколаївку, а 95-я і 79-я пішли блокувати Слов'янськ. Це був перший етап визволення міста — 1−3 липня», — говорить Олександр Сурков
Друге угруповання перебувало у Семенівці. Це теж промислова зона поблизу Слов'янська. Дуже важливий об'єкт, оскільки невелике селище стоїть на перехресті доріг. Там перебувало угруповання «Мотороли» (росіянин Арсен Павлов, якого 16 жовтня 2016 року ліквідували в Донецьку. — Авт.). Тоді це називалося протитанково-кулеметний взвод, хоча сил у них було на півтори-дві роти, людей 200.
Третє угруповання — безпосередньо гіркінське. Воно, за словами Олександра Суркова, було неоднорідним, відносно слабким і відносно невеликим у порівнянні з тими двома. Але чомусь всі зосередилися саме на ньому. Гіркін тоді сидів у Слов'янську і утримував блокпости навколо міста.
Цікаві події почалися у ніч з 3 на 4 липня. По-перше, втік «Моторола». Причому, повідомили по всім засобам зв'язку, що йдуть на північ, а насправді пішли на південь, у бік Бахмуту. Там їх зустріли наші війська. Не вступаючи у бій, бойовики сіпнулися у бік краматорського аеродрому, де натрапили на військових на чолі з полковником Кривоносом. В результаті розсіялися околицями.
Ключовий момент тоді, на думку українських генералів Назарова і Муженка, полягав у наступному. Вдень 3 липня бійці 95-ї бригади на чолі з комбригом Миргородським, вийшовши на позиції, побачили, що на них через гай з боку Слов'янська йде на великій швидкості броньований мікроавтобус. Вони дали координати нашій артилерії, і та цей мікроавтобус знищила.
«Після чого радіоефір просто вибухнув. Судячи з інформації з радіоперехоплення, в автобусі знаходилося сім-вісім осіб — російські військові радники, які тікали зі Слов'янську. Цілком ймовірно, що вони опікувалися Гіркіним. Тобто зрозуміли, що треба бігти, і кинули товариша Гіркіна», — розповідає Олександр Сурков.
До речі, нещодавно СБУ виявила під Слов'янському схрон зі зброєю і боєприпасами, який, як стверджується, зробили для бойовиків Гіркіна. З схрону вилучили 23 гранати Ф-1 і РГД-5 з запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ, більше 4 тисяч патронів калібру 5,45.
Раніше міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка у 2014 році в складі об'єднаної групи СБУ брала участь у захисті Краматорського аеродрому, розповіла, що українські спецслужби і армія могли звільнити Слов'янськ і Краматорськ ще на ранньому етапі АТО, але цей план не був затверджений.
Фото Стрєлкова на історичної реконструкції, 2013 рік, Вікіпєдія.506
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