Корпоративна реформа в «Нафтогазі» майже з самого початку пішла не за планом. Насамперед через якість складу наглядової ради, яка провалила поставлені урядом завдання, а згодом незаконно призначила нових членів правління компанії. Таку думку під час онлайн-дискусії Energy Freedom на тему «Корпоративна реформа. Що пішло не так?» висловив експерт з енергетики, ексдиректор з фінансових і інвестиційних питань НАК «Нафтогаз Україна» Ярослав Диковицький.

«Сама наглядова рада НАК „Нафтогаз України“ не дотримується принципів ОЕСР. Вона порушила основні засади, які були затверджені для компанії, в яких були основні показники, цілі, пріоритети, які є фундаментальними для наглядової ради. Але ця наглядова рада їх порушила по суті по кожному пункту», — наголосив фахівець.

За словами Диковицького, публічно наглядова рада ніколи не звітувала про виконання цих засад. І навіть намагалася їх змінити.

«Це дуже показово та дуже дивно, — констатує експерт. — Але уряд засвідчив факт порушення основних завдань, зокрема — фінансових показників за 2020 рік, коли замість прибутку в 11 млрд компанія зафіксувала збитки в 19 млрд грн. І уряд ухвалив рішення змінити керівництво „Нафтогазу“. Адже якщо робота менеджменту незадовільна, то такий менеджмент замінюють».

На переконання Диковицького, уряд не порушував жодних принципів корпоративного управління, діючи абсолютно в законний спосіб, визнаючи незадовільною роботу наглядової ради та правління «Нафтогазу».

«Згідно з законом про управління об’єктами державної власності, Кабмін, у власності якого корпоративні права на «Нафтогаз», має повне право звільняти керівника НАК «Нафтогаз України», — наголошує він.

Натомість сама наглядова рада, як наводить приклад Диковицький, у січні 2020 року змінила склад правління «Нафтогазу», не маючи на це повноважень.

«Чому це правління так тримається за цю наглядову раду, а наглядова рада — за це правління? На мій погляд, тому що в них є спільний інтерес у тому, що призначення правління було незаконним. У січні наглядова рада затверджує правління своїм рішенням, а в березні наглядова рада подає кандидатуру на голову правління вже до уряду. Хоча за статутом подання стосується як голови правління, так і всього правління. Тому в мене є запитання до легітимності цього правління „Нафтогазу“ та реагування окремих членів правління на ситуацію, що склалася», — наголосив експерт.

А припис НАЗК про звільнення призначеного урядом голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка Диковицький назвав узагалі «анекдотичним».

«Адже НАЗК аргументує, що подало припис органу управління „Нафтогазу“. Хоча в законі йдеться про державні органи управління, а не про органи управління підприємствами», — звернув увагу фахівець.

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