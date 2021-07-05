Спека до +36 і дощі: народний синоптик показав «графіки» перепаду температур в липні

Погода в липні в Україні встановить температурний рекорд на рівні +36 градусів, при цьому кілька днів місяця будуть дощовими. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише «Обозреватель».

Горбань представив два графіка — для центру і півдня країни. Його прогноз погоди на липень для центральних регіонів України говорить про те, що цей місяць буде досить спекотним.

Графік для центру країни

Денна температура не опускатиметься нижче +27 градусів, нічна — нижче +15 градусів. Коливання температури протягом місяця складуть не більше 5 градусів.

На початку місяця можливі невеликі дощі. При цьому максимальна температура повітря вдень сягатиме +29 градусів. На початку другої декади місяця, 10 липня, можуть пройти дощі, які принесуть невелике похолодання — температура опуститься до позначки +24 градуси. Але вже на наступний день вона знову почне підвищуватися і до 17-липня досягне позначки +32 градуси. Поблизу цієї дати можливі дощі.

У другій половині місяця буде ще один період похолодання — 22 липень температура знизиться до +28 градусів. Далі вона буде рости і вийде на «плато» на рівні +32 градуси.

Прогноз погоди в Україні на липень для південних регіонів багато в чому подібний до прогнозу для центру, але температурні показники будуть трохи відрізнятися. На початку місяця також очікуються незначні опади. 12−13 липня, після невеликих дощів, буде досягнутий температурний максимум місяця +36 градусів.

До кінця липня температура залишатиметься високою. Невелике зниження до +30 градусів ймовірно тільки 20 липня. В останній декаді місяця можливі дощі.

Нагадаємо, раніше в коментарі «ФАКТАМ» народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що з 11−12 липня в Україну прийдуть дощі і бурі.

Фото з Pixabay

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