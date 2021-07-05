Окупанти шість разів обстрілювали позиції ВСУ на Донбасі, поранено українського бійця

На Донбасі за минулу добу, 4 липня, бойовики обстріляли позиції українських військових 6 разів, убивши одного бійця ВСУ і поранивши ще одного. Про це прес-служба Штабу ООС повідомила в Facebook .

Зокрема в районі Водяного на Приазов'ї російсько-терористичні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, в Авдіївці — вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, в районі населеного пункту Мирне — зі станкових протитанкових гранатометів, Березового — з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Тарамчук стріляли з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім загиблого медика, в результаті обстрілу один український воїн отримав осколкове поранення, його стан — задовільний.

Вранці 5 липня обстріли продовжилися — вже зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Золотого-4 противник били міномети 82-го калібру, станкові протитанкові, працювали і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли окупанта наші бійці відповідали взаємністю.

Нагадаємо, вже названо ім'я військового медика, який загинув на Донбасі 4 липня.

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