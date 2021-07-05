27.19 / 27.44 32.13 / 32.55
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти шість разів обстрілювали позиції ВСУ на Донбасі, поранено українського бійця

8:38 5 липня 2021
боєць ООС

На Донбасі за минулу добу, 4 липня, бойовики обстріляли позиції українських військових 6 разів, убивши одного бійця ВСУ і поранивши ще одного. Про це прес-служба Штабу ООС повідомила в Facebook .

Зокрема в районі Водяного на Приазов'ї російсько-терористичні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, в Авдіївці — вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, в районі населеного пункту Мирне — зі станкових протитанкових гранатометів, Березового — з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Тарамчук стріляли з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім загиблого медика, в результаті обстрілу один український воїн отримав осколкове поранення, його стан — задовільний.

Вранці 5 липня обстріли продовжилися — вже зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Золотого-4 противник били міномети 82-го калібру, станкові протитанкові, працювали і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Бойових втрат серед наших захисників немає.

На обстріли окупанта наші бійці відповідали взаємністю.

Нагадаємо, вже названо ім'я військового медика, який загинув на Донбасі 4 липня.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

«Красунчик-Таюнчік»: «таємна дружина» Олега Винника в прозорій спідничці зачарувала публіку стрункими ногами

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

Елізабет і Деміан Герлі

Сина Елізабет Герлі позбавили 250-мільйонного спадку після самогубства батька

Олександр Сурков

«Гіркін — дурень, Росія його кинула»: Олександр Сурков про те, чому ЗСУ не дійшли до кордонів РФ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.