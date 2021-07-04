Був відомий під позивним «Феофан»: названо ім'я військового медика, який загинув на Донбасі

93 бригада «Холодний Яр» назвала ім'я медика, який загинув через обстріли російських окупаційних військ 4 липня — ним виявився начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письмовий, відомий багатьом під позивним «Феофан».

«Це сталося серед білого дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряда поранили медика. Травми виявилися несумісними з життям. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і побратимам і поділяємо з ними біль від втрати Юрія «, — повідомила прес-служба бригади в Facebook .

Медик народився в 1962 році в Дніпрі, в 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером — служив в Першому добровільному мобільному госпіталі ім. Пирогова.

В кінці 2018 знову призвали до лав Збройних Сил України, очоливши медичний пункт батальйону і буквально тиждень тому отримав чергове військове звання «капітан».

«Він запам'ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди йти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Все з 18-го року, хто був поранений в батальйоні, проходили через його руки», — згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

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