На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

У Кирилівці з початком курортного сезону активізувалися шахраї, які заробляють на «здачі житла» у моря. Як правило, вони просять передоплату за неіснуючі номера в пансіонатах, базах відпочинку або гостьових будинках, повідомляє ria-m.tv.

Про таких аферистів застерігають курортників самі жителі Кирилівки.

«Увага! Будьте пильні з приводу цих оголошень. Людина не пише телефон. Звертайтеся з приводу проживання тільки до перевірених власників баз відпочинку і гостьових будинків!» — пише адміністратор групи Улюблена Кирилівка в соцмережі.

Раніше повідомлялося, що відпочиваючі висловлюють невдоволення сервісом на курорті в Кирилівці — в деяких номерах немає навіть туалетного паперу, а один номер на базі відпочинку і зовсім обікрали.

Фото kirillovka.ks.ua/

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