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Україна

На Донбасі убито українського військового: окупанти п'ять разів порушували режим припинення вогню

18:28 4 липня 2021
загинув український військовий

На Донбасі 4 липня загинув український військовий. Як повідомляє штаб операції Об'єднаних сил, він отримав несумісні з життям поранення.

Вогонь по позиціях ООС російсько-терористичні війська відкривали 5 разів, в т. ч. в районі Водяного — застосували гранати різних систем і стрілецьку зброю, під Авдіївкою — великокаліберні кулемети, в районі селища Мирне — протитанкові гранатомети, біля населеного пункту Березове — автоматичну зброю.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомила представникам місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 26 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар. Старший водій мотопіхотної роти воював на Донбасі з червня 2019 року.

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