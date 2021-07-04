Житло від 80 грн/добу: блогер назвав місце для бюджетного відпочинку на Чорному морі

У Херсонській області, яка є одним з найпопулярніших серед українців місць літнього відпочинку, є курортне селище Хорли на березі Чорного моря, де можна зняти житло за 80 гривень на добу. Про це розповів відомий блогер Євген Панюта на своєму YouTube-каналі.

За його словами, орендувати пристойний номер в селищі можна за 500−650 гривень, але до моря буде близько. Дешеві варіанти знаходяться в 10−15 хвилинах ходьби пішки.

Оренда шезлонга на весь день обійдеться в 100 грн, на півдня — 50 грн, катамаран на годину можна взяти за 200 грн. Кукурудзу на пляжі можна купити за 15 гривень.

Головними недоліками цього курорту є медузи, яких на узбережжі буває досить багато, і морська трава, яку прибирають тільки поблизу берегової лінії.

Зазначимо, що населений пункт знаходиться на півострові. Центральний пляж там один, де і збирається більшість туристів, хоча є і «дикі» пляжі, де людей поменше. У Хорлах також розміщений морський порт, який давно не функціонує.

Як писали «ФАКТИ», на пляжах курортної Кирилівки також почали з'являтися медузи.

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