Мендель написала книгу про боротьбу в чоловічому світі та «самоідентифікацію українців»

Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, відставку якої висміяли в мережі, розповіла в Facebook про свою книгу та зачитала на відео уривок з неї.

Книгу Мендель писала на новорічні свята, коли хворіла COVID-19, вона бралася за неї кілька разів. За її словами, в книзі ведеться розповідь від її імені про дівчину, котра бореться в чоловічому світі політикуму. Порушена і тема самоідентифікації українців.

«Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм», — вважає екс-прес-секретар президента.

Раніше Мендель попросила підписників відгадати, як вона назве книгу.

Нагадаємо, Мендель написала три заяви про відставку, перш ніж домоглася результату.

Фото: Facebook

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