Вирок Пукачу: США закликали забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

США позитивно відреагували на рішення українського правосуддя залишити в силі вирок генералу Олексію Пукачу — організатору і виконавцю вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це посольство США в Україні повідомляє в своєму Facebook .

Разом зі схваленням рішення Верховного Суду України за вироком генералу Пукачу, США висловили побажання щодо проведення подальших слідчих дій у справі Гонгадзе.

«Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину і притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом більше двадцяти років справа Гонгадзе було показником ефективності системи правосуддя в Україні «, — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колишнього генерал-лейтенанта міліції Олексія Пукача у 2013 році визнали винним в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе .

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