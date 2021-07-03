Вирок Пукачу: США закликали забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе
США позитивно відреагували на рішення українського правосуддя залишити в силі вирок генералу Олексію Пукачу — організатору і виконавцю вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це посольство США в Україні повідомляє в своєму Facebook .
Разом зі схваленням рішення Верховного Суду України за вироком генералу Пукачу, США висловили побажання щодо проведення подальших слідчих дій у справі Гонгадзе.
«Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину і притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом більше двадцяти років справа Гонгадзе було показником ефективності системи правосуддя в Україні «, — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що колишнього генерал-лейтенанта міліції Олексія Пукача у 2013 році визнали винним в умисному вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе .92
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