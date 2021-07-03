Київ відмовився від кондукторів: як оплатити проїзд і які штрафи для пасажирів без квитка

В Києві, де влада хоче підвищити ціни на проїзд у метро, 14 липня остаточно виходять з обігу паперові квитки у громадському транпорті. Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на КП «Київпастранс».

Першим на е-квиток перейшов фунікулер. Потім обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, міській електричці та швидкісному трамваї на Борщагівці.

«Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами», — йдеться у повідомленні.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень.

Як писали «ФАКТИ», днями у метро Києва стався збій системи оплати і було неможливо оплатити проїзд банківською карткою, а ткож за допомогою мобільних додатків Apple Pay і Google Pay.

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