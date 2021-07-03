27.19 / 27.42 32.14 / 32.53
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

За два дні — три звільнення: в НБУ відреагували на ситуацію з керівниками департаментів

15:47 3 липня 2021
НБУ

НБУ продовжують сколихувати скандали, У п'ятницю, 2 липня, звільнився директор Департаменту супроводу кредитів Національного банку України Олег Новаковський. 1 липня звільнилися директора ще двох департаментів. Ситуацію, що склалася, Нацбанк прокоментував «Радіо Свобода».

Відзначається, що рішення групи співробітників Національного банку України про звільнення — їх особистий вибір.

«Разом з тим Національний банк відкидає публічні звинувачення в централізації управлінських процесів», — заявили в НБУ.

У фінансовій установі стверджують, що при різних поглядах на ситуацію регулятор забезпечує можливість досягнення взаєморозуміння між сторонами.

Підкреслюється, що для аргументованого діалогу необхідно бажання вирішити проблему, а не використання її для публічних звинувачень.

«Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті „совкові“ практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік», — написав, зокрема, у своєму Facebook Олег Новаковський.

Нагадаємо, НБУ попереджає, що в Україні різко зросла кількість фальшивих банкнот.

Фото: https://ua.depositphotos.com

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

молоток

Лягла спати і померла: під Дніпром чоловік вбив власну матір і молотком побив її співмешканця

Філіп Кіркоров

Філіпа було не зупинити: подруга Кіркорова розповіла, чому він до кінця життя любитиме лише Пугачову

Гроші в руках

Пенсії, аліменти, ціни на газ та проїзд у транспорті: що зміниться в Україні з 1 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.