За два дні — три звільнення: в НБУ відреагували на ситуацію з керівниками департаментів

НБУ продовжують сколихувати скандали, У п'ятницю, 2 липня, звільнився директор Департаменту супроводу кредитів Національного банку України Олег Новаковський. 1 липня звільнилися директора ще двох департаментів. Ситуацію, що склалася, Нацбанк прокоментував «Радіо Свобода».

Відзначається, що рішення групи співробітників Національного банку України про звільнення — їх особистий вибір.

«Разом з тим Національний банк відкидає публічні звинувачення в централізації управлінських процесів», — заявили в НБУ.

У фінансовій установі стверджують, що при різних поглядах на ситуацію регулятор забезпечує можливість досягнення взаєморозуміння між сторонами.

Підкреслюється, що для аргументованого діалогу необхідно бажання вирішити проблему, а не використання її для публічних звинувачень.

«Я був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями. Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті „совкові“ практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік», — написав, зокрема, у своєму Facebook Олег Новаковський.

Нагадаємо, НБУ попереджає, що в Україні різко зросла кількість фальшивих банкнот.

Фото: https://ua.depositphotos.com

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter