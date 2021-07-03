«Жодних ознак»: у Держприкордонслужбі розповіли, як відбувається «повне перекриття кордону» від Лукашенка
Гучна заява Олександра Лукашенка про «повне перекриття» кордону з Україною поки залишається тільки словами. У Держприкордонслужбі повідомили, що за минулу добу на кордоні з Білоруссю істотних змін не спостерігалося.
У п'ятницю, 2 липня, на в'їзд до України з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку — понад 1700 осіб.
Прикордонники відзначили, що показники вище середньодобових через вихідні.
«Сьогодні також спостерігається досить ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці», — йдеться у повідомленні.
У ДПС також відзначили, що оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від білоруських прикордонників, що ті з 20:00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону.
«Таке посилення — це звичайна практика під час святкування різних знаменних дат, а сьогодні у Білорусі відзначають День Республіки», — уточнили в ДПС.
Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що своєю заявою про закриття кордону з Україною Лукашенко прагне відвернути увагу світу від репресій, які відбуваються у Білорусі.
фото https://dpsu.gov.ua/99
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