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Україна

Словаччина змінює правила пропуску: що треба знати українцям

14:08 3 липня 2021
на кордоні

Всі, хто в'їжджає на територію Словаччини з країн «червоного списку», у тому числі з України, повинні попередньо зареєструватися на спеціальному вебсайті. Раніше Україна посилила порядок в'їзду для туристів з чотирьох країн.

«Згідно з наданою інформацією, особи, які в'їжджають на територію Словаччини з держави, що входить до «червоного списку"(зокрема, з України), зобов'язані попередньо зареєструватися на вебсайті https://korona.gov.sk/ehranica», — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Туристам рекомендують зареєструватися заздалегідь до прибуття на територію Словаччини, оскільки доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Така вимога стосується також тих мандрівників, хто в'їжджає на територію Словаччини поїздом через пункт пропуску Чоп (Страж) — Чієрна-над-Тісоу.

Якщо людина, яка прибула на територію Словаччини поїздом, не виконала умови в'їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), вона не буде пропущена через кордон, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху поїздів.

Крім того, повідомляється, що з 5 липня у громадян ЄС при в'їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-паспорти.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня почалося тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Детальніше про COVID-сертифікати та як довго вони будуть діяти, у матеріалі «ФАКТІВ».

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