Нардепу видали постільну білизну з дірками і плямами в вагоні «люкс» «Укрзалізниці»

Українці продовжують скаржитися на послуги «Укрзалізниці». Після скарги телеведучої Ольги Сумської на умови в поїзді поскаржився народний депутат Олександр Качура в Telegram.

«Виявив сьогодні чергову дірку в УЗ. І це „Люкс“. Зате у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч», — написав він і опублікував відповідне фото.

Другий комплект білизни виявився ще гіршим.

«Відкриття другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання. Провідник складає акт. Після повернення до Києва займуся підрядником, який отримує бюджетні гроші за такі „послуги“», — написав він.

Качура має намір просити колегу Юлію Гришину викликати відповідальних осіб на засідання в слідчу комісію.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укрзалізниці» сталася трагедія. У поїзді № 358 Рахів — Київ помер пасажир.

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