Ляшко не зміг визначитися з очільником НСЗУ з першого разу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який раніше запропонував продовжити карантин, 2 липня запропонував Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України. Про це він написав у Facebook.

«Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс», — заявив міністр.

Він подякував учасникам конкурсу Вадиму Арістову та Тетяні Бойко за їхню участь, але припустив, що їм «зарано» керувати цією установою.

«Це не просте рішення. Воно було прийняте після спілкування зі своїми колегами. Моя команда заступників підтримала рішення одноголосно. Дякую Вадиму та Тетяні за участь в конкурсі, за стійкість та мужність! Впевнений, що у вас ще все попереду, але керувати найважливішим провідником зміни моделі фінансування системи охорони здоров’я в Україні вам було б складно та, на мій погляд, зарано», — написав Ляшко.

Як писали «ФАКТИ», 2 червня Кабмін призначив заступника гендиректора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна на посаду головного санітарного лікаря України, яку раніше займав Віктор Ляшко.

Фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

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