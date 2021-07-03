Коронавірус в Україні: за добу 94 547 людей щеплено проти COVID-19

В Україні триває епідемія гострої коронавірусної хвороби. За добу 2 липня зафіксовано 705 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

Серед тих, хто захворів 27 дітей та 22 медпрацівників. За минулу добу було шпиталізовано 420 осіб. Померло 36 людей. Також повідомляється, що 1 072 особи одужали.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Також протягом 2 липня 94 547 людей було щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 37 107 людей, повністю імунізовані — 57 440 людей.

Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 769 435 людей.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 038 239 людей, з них отримали 1 дозу — 2 038 237 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози — 823 923 осіб.

В МОЗ наголосили, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

Як писали «ФАКТИ», 2 липня у Вінницькій області через кілька годин після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік. Щеплення проти COVID-19 було зроблено мобільною бригадою о 13:45. Протягом години стан чоловіка був у нормі. А о 17:00 він став скаржитися на нудоту, втрату свідомості. Медики, які прибули на виклик, надали екстрену медичну допомогу, провели реанімаційні заходи. Але допомогти чоловіку не вдалося, о 18:02 він помер.

Фото: Pixabay

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