Росія розширила список заборонених до ввезення з України товарів

Уряд РФ розширило список продукції, постачання якої заборонене з України. Постанова підписана 28 червня 2021 року.

У розширений список заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.

Заборона також торкнулася ячменю, макухи і продуктів, що використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Крім того, обмежено ввезення пальмового масла і його фракцій в тарі масою нетто 20 тонн, готових або консервованих м'ясних продуктів, м'ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних, незнежиреної какао-пасти, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців з зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.

У грудні 2020 року РФ заборонила постачання з України пшениці, меслин, солодового пива, соняшникової, сафлорового, бавовняного масла і їх фракцій, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних, консервованих овочів, фруктів, горіхів, кондитерських вироби з цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао, шоколаду та ін. А 8 жовтня 2020 року Російська Федерація зняла власну заборону на ввезення в Україну масел і бітуму.

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