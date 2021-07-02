Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардіі блокувати Керченську протоку: Україна відповіла

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардіі «блокувати території та акваторії об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення». Офіційний документ був опублікований 1 липня на інтернет-порталі правової інформації РФ.

Внесені доповнення дозволяють національної гвардії Росії проводити оточення акваторій при спробі як «незаконного перетину і проникнення» в дану акваторію, так і при спробі покинути її.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардіі знаходяться, серед іншого, акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що через новий закон Путін може використовувати військових для необгрунтованої блокади Керченської протоки, а це значить, що російська сторона нехтує правами України як морської держави.

«Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці і Азовському морі», — зазначив Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

У квітні Росія вже закривала Керченську протоку для військових і державних судів інших країн, пояснюючи таке рішення нібито проведенням військових навчань. Термін скасування припису — жовтень 2021 року.

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