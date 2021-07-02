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У Кремлі відповіли на слова Зеленського про прапор України на будівлі Держдуми

18:15 2 липня 2021
У Кремлі відповіли на слова Зеленського про прапор України на будівлі Держдуми

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання українського лідера Володимира Зеленського про прапор України на будівлі Держдуми, назвавши їх «дивними» і заявивши про «повагу до суверенності України».

Також спікер запевнив — у Москви «немає бажання розміщувати прапор (триколор. — Авт.) на Україні».

«Звичайно, ми не можемо позитивно якось реагувати на подібні слова президента Зеленського. Тут мені важко в тому, щоб хоч якось проаналізувати, чому сказані ці слова. З іншого боку, може бути, вони якось видерті з контексту. Цього я теж не можу виключити. Звучить дивно», — сказав Пєсков журналістам.

Він також пояснив, чому в ставленні українців Путін використовує термін «один народ», а щодо білорусів — «братський народ». Мовляв, ці поняття є для президента синонімами.

«Так, дійсно, після розпаду Радянського Союзу ми виявилися в різних державах. І, природно, як і кожна держава, є абсолютно суверенним. Але народ-то все одно один. Тут можна намагатися переписувати історію скільки завгодно, як це намагаються робити деякі на Україні, але народ все одно єдиний «, — наполягав Пєсков.

За його словами, заяви Зеленського ніяк «не вкладаються» в процес підготовки зустрічі з Путіним, та й «ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться».

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Путін не готовий відмовлятися від особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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