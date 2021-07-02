Вбивство Гонгадзе: суд залишив довічний термін Пукачу в силі

Верховний суд підтвердив вирок екс-генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, який в 2013 році був визнав винним в умисному вбивстві за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Пукач домагався скасування свого довічного вироку і заміни його на ув'язнення терміном 15 років.

Суд відмовився скасовувати вирок і призначати повторний розгляд справи в апеляційному суді, передає журналіст «Ґрат» із залу суду.

Рішення винесла колегія на чолі зі Станіславом Голубіцким. Т.ч. Пукач продовжить відбувати довічне ув'язнення і більше не зможе оскаржити вирок.

У 2013 році Печерський суд засудив Пукача до довічного позбавлення волі, позбавив його звання генерал-лейтенанта МВС і зобов'язав виплатити 500 тисяч гривень в якості компенсації моральної шкоди Мирославі Гонгадзе і її дочкам.

26 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок Пукачу в силі і він подав касацію до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. У грудні 2017 року цей суд був ліквідований і замість нього створили Касаційний кримінальний суд.

У вересні 2019 року Пукач подав касацію вже туди.

Георгій Гонгадзе — засновник видання «Українська правда» — зник 16 вересня 2000 року. Журналіст, який раніше заявляв про стеження, пішов з роботи, але додому так і не дійшов.

Через півтора місяці, 2 листопада, в лісі під Таращею було виявлено тіло без голови — в загиблого рідні впізнали журналіста. Слідство тривало близько десяти років. У вбивстві Георгія Гонгадзе зізнався екс-генерал МВС Олексій Пукач, його засудили на довічне ув'язнення.

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