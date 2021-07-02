Україна посилила порядок в'їзду з чотирьох країн: у чому причина та список вимог

У ніч на п'ятницю, 2 липня, вступили в силу зміни правил перетину кордону України, що стосуються осіб, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії, а також тих, хто перебував на їхніх територіях не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, такі іноземці (крім певних винятків) не можуть в'їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест повинен бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України.

«Українці (і визначені постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн, теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску. Без негативного результату такого тесту громадяни України віком від 12 років підлягають обов'язковій самоізоляції, обсервації», — повідомили у ДПСУ і додали, що співробітники поліції забезпечують супровід таких осіб до місць обсервації або в установи охорони здоров'я для госпіталізації.

У відомстві додають, що найбільшою мірою зазначені зміни стосуються осіб, які перетинають український кордон на ділянці з Росією. Наразі на цій ділянці функціонує п'ять автомобільних пунктів пропуску: «Сеньківка» у Чернігівській області, «Бачівськ» та «Юнаківка» — у Сумській, «Мілове» — в Луганській області та «Гоптівка» — у Харківській.

З 00.00 до 11:00 п'ятниці на КПП протестували понад 900 осіб (в тому числі 379 громадян України), 745 з яких вирушили на самоізоляцію, а 49 — на обсервацію. Решта — це діти у віці до 12 років і учасники міжнародних перевезень.

У ДПСУ нагадали, що іноземцям (незалежно з якої країни) при в'їзді в Україну необхідно мати страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР або експрес-тестування, проведеного не більше, ніж за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

До речі, російський «Супутник» до цього переліку не входить.

Нагадаємо, що такі суворі заходи були введені через поширення агресивного штаму коронавірусу «Дельта», вперше виявленого в Індії і охопившого вже близько 80 країн. Перші випадки були зафіксовані і в Україні.

Цей штам нагадує застуду і дуже заразний — ексклюзивний матеріал про «Дельту» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДПСУ.

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter