Схожі на осінні боти: Міноборони відмовилося від ідеї участі у параді жінок-військових на високих підборах

Після того, як у мережі показали фото з репетиції параду до Дня Незалежності України, розгорівся чималий скандал з приводу взуття, в якому мали йти жінки — військові.

Вони чітко відбивали крок у … туфлях на підборах, а не в берцах — це було видно на фото, що виклали на сторінці Міноборони в соцмережах. На адресу МО вилилося багато тонн негативу — керівництво оборонної офіції різко критикували за дивний підхід до вибору взуття.

У Верховній Раді з цього приводу «віддувався» міністр оборони Андрій Таран, якому парламентарії-жінки піднесли «зручне взуття» на підборах — фото у мережу виклала нардеп Ірина Геращенко.

Пізніше стало відомо, що у МО переглянули свої плани. Так, народний депутат Марина Бардіна розповіла, що взуття у «жіночої коробки» на параді буде іншим, схожим на осінні боти і без високих підборів.

«Поговорили з міністром оборони про підготовку до параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде іншим — міністр показав картинку», — пише Бардіна у Facebook. У коментарі до свого посту вона зазначила, що підбори будуть у рази меншими, ніж на фото, яке викликало обурення. «Не ідеально, але краще, ніж зараз», — додала вона.

Нагадаємо, що указ про проведення військового параду на Хрещатику і Майдані Незалежності 24 серпня 2021 року, коли Україна відзначатиме 30-річчя Незалежності, був підписаний ще восени 2020 року.

Фото Міноборони із соціальних мереж.

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