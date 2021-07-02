США дають 12 мільйонів доларів на будівництво в Одесі нової бази для української Морської охорони

В Одесі почали проєктувати комплекс базування та обслуговування корабельно-катерного складу, водолазної та штурмової підготовки Морської охорони Держприкордонслужби України. Про це «ФАКТАМ» повідомили в прикордонному відомстві, зазначивши, що нову базу планують будувати на місці нинішнього пункту базування підрозділу у Практичній гавані Одеського морського порту. З цією метою зараз там повним ходом демонтують низку недобудованих за радянських часів об'єктів.

За даними відомства, фінансову допомогу у зведенні нової бази, а це, крім причального комплексу, ще й тренувальний центр, судноремонтні майстерні, візьмуть на себе США. Словом, повноцінна база, на створення якої іноземні партнери виділяють 12 мільйонів доларів.

«Різні варіанти розглядалися й раніше, проте зараз, коли Україна готується до отримання патрульних кораблів OCEA французького виробництва, справа конкретно зрушила з місця», — відзначили в Одеському загоні Морської охорони.

Нагадаємо, в рамках угоди (з липня 2020 року) Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби (ДПСУ) з французькою компанією ОСЕА про будівництво катерів для ДПСУ за три роки очікується надходження 20 таких катерів. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва катерів на суму 136,5 млн євро. На придбання кораблів французьке казначейство виділило спеціальний кредит під невисокі відсотки, що покриває 85 відсотків суми контракту. Поставка першого катера Україні намічена вже на поточний рік.

Французькі катери для берегової охорони ДПСУ

Крім того, за підтримки США у Бердянську для морської охорони Державної прикордонної служби будується військова база за стандартами НАТО.

«Споруджується військове містечко для дивізіону катерів і відділу спеціальних дій морської охорони. Реалізація всього проєкту передбачає будівництво та облаштування за стандартами НАТО в Бердянську і у Маріуполі місць розташування та несення служби підрозділів морської охорони та активізації модернізації системи підтримки морської охорони», — йдеться в офіційному повідомленні ДПСУ.

Відзначається, що цей об'єкт створюється за стандартами берегових охорон провідних країн світу в рамках реалізації міжнародного проєкту розвитку потенціалу морської прикордонної безпеки.

«Скажу відверто: обмежуючи морську діяльність в українських водах, Росія знову намагається підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, у цьому випадку — на морі. Також відверто скажу, що Сполучені Штати твердо стоять на боці України щодо підтримки ваших зусиль з протидії агресії Росії», — відзначила 25 червня під час ознайомлення з ходом будівництва в Бердянську тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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