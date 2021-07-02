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Україна

Ще дві країни ЄС відкрили кордони для українців: названі нові правила в'їзду

11:41 2 липня 2021
літак

Невдовзі після того, як кордони для щеплених проти ковіду українців відкрила Німеччина, аналогічні кроки зробили влади Австрії та Нідерландів.

«Австрія і Нідерланди відкрилися для вакцинованих українців. Громадянам України дозволили в'їзд за наявности сертифікату повної вакцинації проти COVID-19 за 14 днів до в'їзду. Також у цих країнах визнали всі вакцини, якими щепляться українці», — повідомили у МОЗ .

Про це ж повідомляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який порадив українцям перевіряти умови в'їзду в ту чи іншу країну на карті з даними МЗС .

Нагадаємо, що станом на ранок п'ятниці, 2 липня, в Україні з початку кампанії вакциновано більше двох мільйонів осіб, у тому числі повністю імунізовані 766 483 українця.

Фото з Pixabay.

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