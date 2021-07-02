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Україна

На Донбасі поранений боєць ВСУ, окупанти за добу 26 разів порушували режим тиші

10:17 2 липня 2021
Воронка від вибуху

У командуванні Об'єднаними силами, де раніше заявили про обстріл приватного сектору прифронтової Авдіївки, повідомили про поранення українського військовослужбовця на Донбасі.

«Протягом четверга, 1 липня, зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню», — відзначили у штабі ООС.

Обстріли велися не лише у напрямку Авдіївки, де застосовувалася артилерія калібру 122 мм, міномети 120-го і 82-го калібрів, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а й у районі Павлополю, Зайцевого, Талаківки, Широкино, Водяного, Старогнатівки, Новотошківського, Новоалександрівки, Авдіївки…

«У Золотого-4 противник застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10», — відзначили у командуванні.

Про бійця ВСУ, який отримав поранення, відомо, що він знаходиться у стані середньої тяжкості. У нього осколкові поранення.

Станом на ранок п'ятниці, 2 липня, зафіксовано вже шість порушень режиму припинення вогню: у Золотого-4, в районі Гнутова і Авдіївки.

Нагадаємо, що 28 червня був важко поранений український військовий — бойовики вели обстріл позицій ВСУ у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у Попаснянському районі Луганської області

Фото штабу ООС із соціальних мереж.

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