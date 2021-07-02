Кабмін затвердив COVID-сертифікати: чим вони допоможуть українцям

З 1 липня в Україні почалося тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Кабмін своєю постановою від 29 червня схвалив введення такого сертифіката. Українці, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, можуть протестувати сертифікат у додатку «Дія». Передбачено два формати сертифіката — внутрішній та зовнішній, по якому можна буде перетинати кордони з ЄС та іншими країнами.



МОЗ спільно з Мінцифри доручено розробити і подати у місячний термін правила підтвердження дії COVID-сертифіката (зразок COVID-сертифіката).

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити внесення даних про можливості використання COVID-сертифікату для перетину державного кордону іноземних держав.



Крім того, МЗС доручено забезпечити за погодженням з Міністерством охорони здоров'я укладення договорів про взаємне визнання COVID-сертифікатів і інформувати адміністрацію Держприкордонслужби про умови укладених договорів.

Як відомо, зараз ЄС визнає 4 вакцини — Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson та AstraZeneca.

Міжнародний COVID-сертифікат адаптований до європейського документа Він зберігає більше персональних даних з використанням електронного підпису. Його будуть перевіряти на кордоні.

Зовнішніх сертифікатів може бути кілька — наприклад, міжнародний сертифікат про вакцинацію, сертифікат про ПЛР-тестування.

Внутрішній документ тільки один. Його використовуватимуть для масових заходів — як пропуск на концерт, змагання, конференцію та тому подібне.

Більш докладно про COVID-сертифікати в Україні та як довго вони будуть діяти, у матеріалі «ФАКТІВ».

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